Правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків й психотропів в 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Що сталось
Злочинці налагодили схему наркобізнесу на території 14 регіонів України.
"Встановлено, що члени злочинного угруповання у складі дев’яти осіб віком від 28 до 43 років діяли на територіях різних областей країни. Фігуранти налагодили розгалужений логістичний хаб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через Телеграм-боти та Інтернет-ресурси", - пише пресслужба.
Злочинці збували "товар" закладками, або ж гуртовими партіями. Зокрема наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій Україні. Щомісяця банда отримувала близько 10 млн гривень прибутку.
Загалом було проведено 36 одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів. Було вилучено:
Орієнтована вартість вилучених наркотиків становить більше 6 млн гривень.
Фото: Поліція викрила логістичний хаб із збуту наркотиків в 14 регіонах України (npu.gov.ua)
Що загрожує
Злочинцям повідомили про підозру за ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Греції тим часом затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн гривень Міністерства оборони.
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