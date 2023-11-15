Що сталось

Злочинці налагодили схему наркобізнесу на території 14 регіонів України.

"Встановлено, що члени злочинного угруповання у складі дев’яти осіб віком від 28 до 43 років діяли на територіях різних областей країни. Фігуранти налагодили розгалужений логістичний хаб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через Телеграм-боти та Інтернет-ресурси", - пише пресслужба.

Злочинці збували "товар" закладками, або ж гуртовими партіями. Зокрема наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій Україні. Щомісяця банда отримувала близько 10 млн гривень прибутку.

Загалом було проведено 36 одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів. Було вилучено:

більше 9 кг "Альфа-PVP". Це майже 30 тисяч "доз";

4 кг амфетаміну - 15 тисяч "доз";

8 тисяч "доз" канабісу й "спайсу";

200 пігулок "екстазі";

більше пів тисячі набоїв та "чорнові" записи.

Орієнтована вартість вилучених наркотиків становить більше 6 млн гривень.

Фото: Поліція викрила логістичний хаб із збуту наркотиків в 14 регіонах України (npu.gov.ua)

Що загрожує

Злочинцям повідомили про підозру за ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.