Правоохранители ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн гривен ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Что случилось
Преступники наладили схему наркобизнеса на территории 14 регионов Украины.
"Установлено, что члены преступной группировки в составе девяти человек в возрасте от 28 до 43 лет действовали на территориях разных областей страны. Фигуранты наладили разветвленный логистический хаб по сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Рекламировали свои услуги и координировали распространение запрещенных веществ через Телеграмм-боты и Интернет-ресурсы", - пишет пресс-служба.
Преступники сбывали "товар" закладками, или же оптовыми партиями. В частности наркотики отправляли почтовыми сервисами под вымышленными анкетными данными по всей Украине. Ежемесячно банда получала около 10 млн гривен прибыли.
Всего было проведено 36 одновременных санкционированных обысков в помещениях фигурантов. Было изъято:
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет более 6 млн гривен.
Фото: Полиция разоблачила логистический хаб по сбыту наркотиков в 14 регионах Украины (npu.gov.ua)
Что угрожает
Преступникам сообщили о подозрении по ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах совершенные организованной группой.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Греции в это время задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении 43 млн гривен Министерства обороны.
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