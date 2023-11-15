В Греції затримали українця, якого підозрюють в розкраданні коштів Міноборони України

В Афінах Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн гривень Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що сталось?

Згідно з даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало в якості попередньої оплати від Міністерства оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

"Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії", - пояснює Офіс генерального прокурора.

Вже 12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 й ч. 3 ст. 209 КК України.

Затримання в Греції

6 листопада 2023 року Україна направила запит до Греції на затримання й тимчасового арешту вищезгаданої особи. Зокрема в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію Червоного оповіщення.

Підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт.

Підготовка до екстрадиції

"Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності" , - пише пресслужба.