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Поліція відновила роботу у звільненому Святогірську Донецької області

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Донецька область, Субота 01 жовтня 2022 15:36
Поліція відновила роботу у звільненому Святогірську Донецької області Фото: поліція відновила роботу у звільненому Святогірську Донецької області (npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поліція відновила роботу у деокупованому Святогірську Донецької області. Правоохоронці привозять мешканцям гуманітарну допомогу, евакуюють усіх охочих до безпечних регіонів та документують воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко відвідав місто, де наразі тривають стабілізаційні заходи. Зазначається, що у Святогірську зруйновано 80% житлових та інших приміщень. Через пошкодження переправи жителі виявилися відрізаними від решти території. Поліцейські надають допомогу людям, які разом із органами місцевої влади вже доставили понад три тонни гуманітарного вантажу. Усіх охочих евакуюють до безпечних регіонів.

Зараз у місті залишається близько 500 мешканців із понад 4 тисяч. Люди живуть в умовах гуманітарної кризи - немає води, продуктів, світла, опалення.

Клименко зазначив, що одразу після звільнення ЗСУ в населеному пункті було відновлено постійну поліцейську присутність.

"Перше, чим ми займалися разом із іншими службами, - розмінування території. Відновили патрулювання, роботу поліцейських станцій. Робимо все необхідне, щоб кожен громадянин, який пережив окупацію, отримав допомогу. Присутність Національної поліції гарантує людям, що українська влада тут назавжди", - сказав він.

На місці працюють кримінальний та превентивний блоки, слідчі, спецпризначенці, кінологи, вибухотехніки, парамедики й психологи. Поліцейські цілодобово реагують на звернення громадян, документують воєнні злочини росіян.

Від жителів також надходять повідомлення про підриви цивільних на ворожих розтяжках, поховання у дворах будинків, знущання над людьми й тваринами.

Поліція працює над викриттям осіб, щ можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

У рамках робочого візиту Клименко вручив нагороди кращим співробітникам поліції, які налагоджують правопорядок у звільнених населених пунктах.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що українські захисники зайшли в Святогірськ.

Росіяни, відступаючи поспіхом, залишили у Святогірську зброю, їжу та використані боєприпаси.

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полиция Святогорск Донецька область
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