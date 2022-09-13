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Пограничники показали, как выглядят позиции оккупантов у Святогорска (видео)

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 15:23
Пограничники показали, как выглядят позиции оккупантов у Святогорска (видео) Фото: как выглядят позиции оккупантов в Святогорском районе (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, отступая наспех, оставляют на своих позициях оружие, еду и использованные боеприпасы. Именно такую картину можно увидеть возле недавно освобожденного Святогорска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Рашисты продолжают спешно отступать, оставляя после себя привычную для них атмосферу. Вот так выглядит брошенная российская позиция в Святогорском районе", - рассказали пограничники.

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

Также украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма Харьковской области и взяли центр города под свой контроль.

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