Пограничники показали, как выглядят позиции оккупантов у Святогорска (видео)

Оккупанты, отступая наспех, оставляют на своих позициях оружие, еду и использованные боеприпасы. Именно такую картину можно увидеть возле недавно освобожденного Святогорска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Рашисты продолжают спешно отступать, оставляя после себя привычную для них атмосферу. Вот так выглядит брошенная российская позиция в Святогорском районе", - рассказали пограничники.

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

Также украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма Харьковской области и взяли центр города под свой контроль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.