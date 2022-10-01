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Полиция возобновила работу в освобожденном Святогорске Донецкой области

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Донецкая область, Суббота 01 октября 2022 15:36
Полиция возобновила работу в освобожденном Святогорске Донецкой области Фото: полиция возобновила работу в освобожденном Святогорске Донецкой области (npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Полиция возобновила работу в деоккупированном Святогорске Донецкой области. Правоохранители привозят жителям гуманитарную помощь, эвакуируют всех желающих в безопасные регионы и документируют военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко посетил город, где продолжаются стабилизационные мероприятия. Отмечается, что в Святогорске разрушены 80% жилых и других помещений. Из-за повреждения переправы жители оказались отрезанными от остальной территории. Полицейские оказывают помощь людям, которые вместе с органами местных властей уже доставили более трех тонн гуманитарного груза. Всех желающих эвакуируют в безопасные регионы.

Сейчас в городе остается около 500 жителей более 4 тысяч. Люди живут в условиях гуманитарного кризиса - нет воды, продуктов, света, отопления.

Клименко отметил, что сразу после освобождения ВСУ в населенном пункте было восстановлено постоянное полицейское присутствие.

"Первое, чем мы занимались вместе с другими службами, - разминирование территории. Возобновили патрулирование, работу полицейских станций. Делаем все необходимое, чтобы каждый гражданин, переживший оккупацию, получил помощь. Присутствие Национальной полиции гарантирует людям, что украинские власти здесь навсегда", - сказал он.

На месте работают криминальный и превентивный блоки, следователи, спецназовцы, кинологи, взрывотехники, парамедики и психологи. Полицейские круглые сутки реагируют на обращения граждан, документируют военные преступления россиян.

От жителей также поступают сообщения о подрывах гражданских на вражеских растяжках, захоронениях во дворах домов, издевательствах над людьми и животными.

Полиция работает над разоблачением лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

В рамках рабочего визита Клименко вручил награды лучшим сотрудникам полиции, налаживающим правопорядок в освобожденных населенных пунктах.

Напомним, 9 сентября стало известно, что украинские защитники вошли в Святогорск.

Россияне, отступая наспех, оставили в Святогорское оружие, еду и использованные боеприпасы.

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полиция Святогорск Донецкая область
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