Полиция уточнила версию о поджоге дома Гонтаревой

Поджог дома Валерии Гонтаревой, бывшей главы Национального банка Украины, произошел при помощи зажигательной ракеты. Об этом журналистам заявил спикер Национальной полиции Николай Жукович.

По его словам, скорее всего, дом Гонтаревой подожгли не с помощью коктейля Молотова, а зажигательной ракетой.

"Предварительно мы говорим о незаконном проникновении на территорию…Сейчас мы осматриваем видео камер видеонаблюдения... Не было никакого коктейля Молотова, мы нашли зажигательную ракету … шумовую и звуковую. Обнаружили еще ряд доказательств… возможно было военное или самодельное устройство", - отметил он

Жукович добавил, что на камеры видеонаблюдения попал один человек. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент не исключаются остальные версии, в том числе короткого замыкания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гореничах под Киевом сгорел дом Гонтаревой. По ее словам, в забор бросили бутылку с зажигательной смесью.

В Офисе президента Украины уже отметили, что Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".