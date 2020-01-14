Полиция уточнила число пострадавших из-за прорыва трубы возле Оcean Plaza и открыла дело

По факту аварии теплосети возле ТРЦ Оcean Plaza начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции уточнили, что всего пострадали 10 человек, из которых семь до сих пор в больницах.

"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января.

Добавим, из-за прорыва теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza перекрыто транспортное движение.

Также спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Сообщалось о 9 пострадавших.