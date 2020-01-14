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Названы сроки ликвидации аварии трубопровода возле Оcean Plaza

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 11:39
Названы сроки ликвидации аварии трубопровода возле Оcean Plaza
Фото: последствия прорыва трубы (dsns.gov.ua)

Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь

Ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Аварийные бригады Киевтеплоэнерго начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом, до 7:00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено.

"Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", - говорится в сообщении.

Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Сообщалось о 9 пострадавших в результате происшествия.

В связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью ограничено (от улицы Загородной до бульвара Дружбы Народов).

В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
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