В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать

Фото: место прорыва трубы (dsns.gov.ua)

Изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52

Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с этим изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52.

В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей планировать свои маршруты с учетом этих изменений:

троллейбусы № 1 курсируют от вул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д - от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 - от Кибцентр к Дарницкой пл. без заезда на Лыбедскую пл.;

троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкой пл.;

автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м Корчеватое";

автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская;

автобусы № 27 - с. Пирогов до Демеевской пл.;

автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.



Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.

В результате пострадали 9 человек, 7 из них остаются в больнице. Спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.