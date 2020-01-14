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В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать

Новости » Общество     14.01.2020 - 09:27
В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать
Фото: место прорыва трубы (dsns.gov.ua)

Изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52

Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с этим изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52.

В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать

В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей планировать свои маршруты с учетом этих изменений:

  • троллейбусы № 1 курсируют от вул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;
  • троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул. Саперно-Слободская;
  • троллейбусы № 42-Д - от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;
  • троллейбусы № 43 - от Кибцентр к Дарницкой пл. без заезда на Лыбедскую пл.;
  • троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкой пл.;
  • автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м Корчеватое";
  • автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская;
  • автобусы № 27 - с. Пирогов до Демеевской пл.;
  • автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.;
  • автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.
  • В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.

В результате пострадали 9 человек, 7 из них остаются в больнице. Спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.

Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы
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