Полиция установила причастных к распылению газа в школе Чернигова

Фото: школа №21 (cn.suspilne.media)

В результате происшествия было открыто уголовное производство

Сотрудники полиции Черниговской области установили причастных к распылению газа в школе №21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик в вкопанном в землю колесе неподалеку учебного заведения. Находка заинтересовала детей и они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика.

Газ быстро разошелся по школе, что привело к тому, что 771 ребенка, которые находились в школе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам.

По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Законодательство предусматривает наложение штрафа до 17 тыс. гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 11 октября около 10 утра в школьном туалете во время урока неизвестные распылили вещество - по предварительным данным, газ из баллончика. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых госпитализироали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

Кроме того, 10 сентября в Черкассах в школе №29 неизвестные распылили газ, в результате чего были госпитализированы 20 учеников.