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Поліція встановила причетних до розпорошення газу в школі Чернігова

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 13:52
Поліція встановила причетних до розпорошення газу в школі Чернігова
Фото: школа №21 (cn.suspilne.media)

В результаті події було відкрито кримінальну виробництво

Співробітники поліції Чернігівській області встановили причетних до розпорошення газу в школі №21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, двоє школярів 2008 року народження знайшли газовий балончик в вкопанном в землю колесі неподалік навчального закладу. Знахідка зацікавила дітей і вони вирішили перевірити, що буде, якщо застосувати балончик. Перебуваючи в шкільному туалеті, вони натиснули на кнопку балончика.

Газ швидко розійшовся по школі, що призвело до того, що 771 дитини, які перебували в школі, довелося евакуювати. З них дев'ять змушені були звернутися за допомогою до лікарів.

станом на ранок 12 жовтня в лікарні залишаються четверо школярів.

Інформація про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Законодавство передбачає накладення штрафу до 17 тис. гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 10 ранку в шкільному туалеті під час уроку невідомі розпилили речовина - за попередніми даними, газ з балончика. В результаті події постраждали чотири учні, яких госпитализироали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.

Крім того, 10 вересня у Черкасах у школі №29 невідомі розпорошили газ, в результаті чого було госпіталізовано 20 учнів.

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