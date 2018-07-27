Полиция установила причастных к кражам коммуникаций с предприятия "Вода Донбасса"

Вследствие краж жители 5 населенных пунктов Донбасса остались без воды

Полиция установила личности злоумышленников, причастных к краже водопроводной трубы с предприятия "Вода Донбасса", в результате чего без воды оказались пять населенных пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Злоумышленниками оказались двое жителей Константиновки. На демонтаж трубы они потратили восемь часов. Им также пришлось привлечь тяжелую технику, чтобы транспортировать 43 метра украденной трубы в пункт приема металлолома. За металл им заплатили 120 тысяч гривен.

"Из-за кражи труб жители 5 населенных пунктов остались без воды, а предприятие понесло сотен тысяч убытков", - отметили в полиции.

Инцидент на предприятии "Вода Донбасса" произошел 16 июля 2018 года в районе реки Клебан Бык вблизи Ясиноватского района. На месте происшествия правоохранители выяснили что украдено 79 метров центральной трубы второго Донецкого водопровода диаметром 900 мм

"Вещественные доказательства изъяты на территории одного из пунктов металлолома в г. Константиновка. По данному факту следственным отделением Дружковского отделения открыто уголовное производство", - сообщили в полиции.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

Напомним, в селе Карловка 26 июня 2018 года запустили Карловский насосную станцию. Она должна обеспечить бесперебойное водоснабжение для более 300 тысяч жителей в Донецкой области.