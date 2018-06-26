У Донецькій області запустили роботу Карлівської насосної станції

Станція забезпечить безперебійне водопостачання понад 300 тисяч чоловік у Донецькій області

В селі Карлівка (Донецька область) сьогодні, 26 червня, була запущена Карлівська насосна станція, яка водопроводом забезпечить безперебійне водопостачання понад 300 тисяч чоловік у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Повідомляється, що в станцію було інвестовано протягом двох років понад 800 тис. доларів.

"Доступ до води є питанням першочергової важливості, особливо під час конфлікту. Саме тому ми вклали стільки часу і ресурсів в цей проект, одночасно закликаючи сторони конфлікту робити все можливе, щоб захистити ключові об'єкти водної інфраструктури по обидві сторони лінії зіткнення і уникнути їх пошкодження", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Эшліманн.

За даними МКЧХ, проведені роботи включають повну реконструкцію насосної станції, будівництво нової лінії електропередачі загальною довжиною 2,8 км до станції і дамби водосховища, а також відновлення роботи гідровузла на водосховище.

Нагадаємо, раніше завершили ремонт насосної станції Південно-Донбаського водопроводу.