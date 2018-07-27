Поліція встановила причетних до крадіжок комунікацій з підприємства "Вода Донбасу"

Внаслідок крадіжок мешканці 5 населених пунктів Донбасу залишились без води

Поліція встановила особи зловмисників, причетних до крадіжки водогінної труби з підприємства "Вода Донбасу", внаслідок чого без води опинились п’ять населених пунктів регіону. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Зловмисниками виявились двоє мешканців Костянтинівки. На демонтаж труби вони потратили вісім годин. Їм також довелось залучити важку техніку, аби транспортувати 43 метри вкраденої труби до пункту прийому металобрухту. За метал їм заплатили 120 тисяч гривень.

"Через крадіжку мешканці 5 населених пунктів залишились без води, а підприємство зазнало сотень тисяч збитків", - зазначили в поліції.

Інцидент на підприємстві "Вода Донбасу" стався 16 липня 2018 року в районі річки Клебан Бик поблизу Ясинуватського району. На місці події правоохоронці з'ясували що вкрадено 79 метрів центральної труби другого Донецького водогону діаметром 900 мм.

"Речові докази вилучено на території одного з пунктів металобрухту в м. Костянтинівка. За даним фактом слідчим відділенням Дружківського відділення відкрито кримінальне провадження", - повідомили в поліції.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Розслідування триває.

Нагадаємо, у селі Карлівка 26 червня 2018 року запустили Карлівську насосну станцію. Вона має забезпечити безперебійне водопостачання для понад 300 тисяч жителів у Донецькій області.