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Полиция ищет виновника: Аваков отреагировал на поджог автомобиля "Схем"

Автор: РБК-Украина

Полиция проводит оперативно-розыскную работу

Сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые действия для расследования поджога редакционного автомобиля программы "Схемы". Сейчас полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Офиса президента.

"По его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы"; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

Позже полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

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