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Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста в Киеве

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 12:43
Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Привлекают и военнослужащих Национальной гвардии

Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста под зданием Кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вместе с тем, привлекают и военнослужащих Национальной гвардии.

"Сегодня возле Кабинета министров Украины группа инициативных граждан собралась на акцию протеста. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в центральной части города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры. В акции принимают участие около 500 человек.

Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга.

Отметим, что во время стрима этой акции правоохранители напали на журналиста "Громадського" Богдана Купепова. Они сломали ему технику.

Впоследствии в пресс-службе полиции сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с журналистом на акции под Кабинетом министров. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения, говорилось в сообщении.

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