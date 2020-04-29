Поліція посилює заходи безпеки через акцію протесту у Києві

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Залучають і військовослужбовців Національної гвардії

Поліція посилює заходи безпеки через акцію протесту під будівлею Кабінету міністрів у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Разом з тим, залучають і військовослужбовців Національної гвардії.

"Сьогодні біля Кабінету міністрів України група ініціативних громадян зібралася на акцію протесту. У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Кабінетом міністрів представники малого і середнього бізнесу організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи. В акції беруть участь близько 500 осіб.

Учасники протесту дотримуються карантину - стоять в масках і рукавичках, а також на відстані метра один від одного.

Зазначимо, що під час стріму цією акції правоохоронці напали на журналіста "Громадського" Богдана Купєпова. Вони зламали йому техніку.

Згодом у прес-службі поліції повідомили, що проводять перевірку за фактом інциденту з журналістом на акції під Кабінетом міністрів. Проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані в Державне бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення, йшлося у повідомленні.