Полиция усилит контроль во втором туре выборов на "аномальных" участках

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Советник главы МВД призывает наблюдателей качественнее работать на таких участках

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что во втором туре выборов 2019 Национальная полиция усилит присутствие на "аномальных участках", где результаты голосования в пользу одного из кандидатов без объективных объяснений существенно отличаются от общей тенденции. Об этом Варченко заявил на брифинге.

Варченко также призвал причастных к избирательной кампании и ее субъектов обратить внимание на такие "аномальные участки".

"Чтобы обратили внимание на подобные "аномальные" участки и так же, возможно, провели свой анализ и, возможно, чтобы наблюдатели качественнее работали - ведь, возможно, и есть признаки вовлечения админресурса или каких-то фальсификаций. С другой стороны, мы усилим участие наших правоохранителей на подобных участках", - сообщил советник главы МВД.

Он также пояснил, что имеется в виду под "аномальными" избирательными участками.

"Есть кандидат А и кандидат Б. Кандидат А в среднем набирает вдвое больше, чем кандидат Б - и эта пропорция с отклонением на 10-30% сохраняется на каждом избирательном участке... Мы понимаем, когда есть колебания в пределах даже 50%, но когда вдруг оказывается, что кандидат Б набирает вдвое больше, чем кандидат А на соседнем участке и фактически опровергает эту пропорцию очень серьезно, соответственно, мы фиксируем, что этот участок является аномальным", - сказал Варченко.

Напомним, перед вторым туром выборов 2019 Министерство юстиции напоминает избирателям о том, как защитить свое право на голос.

Как писало РБК-Украина ранее, для изменения места голосования во втором туре осталась неделя. Ограничение во времени связано с тем, что место голосования можно было изменить до официального объявления результатов первого тура выборов и объявления даты проведения повторного голосования.