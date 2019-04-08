Поліція посилить контроль у другому турі виборів на "аномальних" дільницях

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Радник глави МВС закликає спостерігачів якісніше працювати на таких дільницях

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що у другому турі виборів 2019 Національна поліція посилить присутність на "аномальних дільницях", де результати голосування на користь когось із кандидатів без об'єктивних пояснень суттєво відрізняються від загальної тенденції. Про це Варченко заявив на брифінгу.

Варченко також закликав причетних до виборчої кампанії та її суб'єктів звернути увагу на такі "аномальні дільниці".

"Щоб звернули увагу на подібні "аномальні" дільниці і так само, можливо, провели свій аналіз та, можливо, щоб спостерігачі якісніше працювали - адже, можливо, і є ознаки залучення адмінресурсу чи якихось фальсифікацій. Зі іншого боку, ми посилимо участь наших правоохоронців на подібних дільницях", - поінформував радник глави МВС.

Він також пояснив, що мається на увазі під "аномальними" виборчими дільницями.

"Є кандидат А і кандидат Б. Кандидат А в середньому набирає вдвічі більше, ніж кандидат Б - і ця пропорція з відхиленням на 10-30% зберігається на кожній виборчій дільниці... Ми розуміємо, коли є коливання у межах навіть 50%, але коли раптом виявляється, що кандидат Б набирає вдвічі більше, ніж кандидат А на сусідній дільниці і, фактично, спростовує цю пропорцію дуже серйозно, відповідно, ми фіксуємо, що ця дільниця є аномальною", - сказав Варченко.

Нагадаємо, перед другим туром виборів 2019 Міністерство юстиції нагадує виборцям про те, як захистити своє право на голос.

Як писало РБК-Україна раніше, для зміни місця голосування у другому турі залишився тиждень. Обмеження у часі пов'язане з тим, що місце голосування можна було змінити до офіційного оголошення результатів першого туру виборів і оголошення дати проведення повторного голосування.