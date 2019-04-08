Опубликована памятка избирателя перед вторым туром выборов

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Перед выборами украинцам напоминают, как защитить право на голос

Перед вторым туром выборов 2019 Министерство юстиции напоминает избирателям о том, как защитить свое право на голос. Соответствующая дорожная карта опубликована в Twitter Минюста.

В частности, рекомендуется проверить себя в списке избирателей либо онлайн на сайте Государственного реестра либо на избирательном участке (с 13 апреля). При отсутствии данной информации следует как можно быстрее обратиться в орган реестра избирателей с соответствующим заявлением.

При голосовании не по месту регистрации необходимо подать заявление до 15 апреля. С 15 до 18 апреля изменить место голосования можно будет только по решению суда. Также в Минюсте напоминают, что в день выборов нужно при себе иметь паспорт.

Фото: памятка избирателя

Отметим, для смены места голосования во втором туре осталась неделя. Ограничение во времени связано с тем, что место голосования нельзя было сменить до официального объявления результатов первого тура выборов и оглашения даты проведения повторного голосования.

Напомним, сегодня кандидат на пост президента Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля.