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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Новости » Общество     13.11.2019 - 10:04
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
Фото: акции протеста в Киеве (РБК-Украина)

Это связано с массовыми акциями

В связи с запланированными массовыми акциями в центре столицы 13 ноября правоохранители усилили меры безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

Отмечается, что службу в усиленном режиме несут полицейские и нацгвардейцы.

"Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей!", - говорится в сообщении.

Фото: протесты в Киеве 13 ноября (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что Верховная рада сегодня, 13 ноября, рассмотрит законопроекты о рынке земли. Депутаты рассмотрят 11 законопроектов по земельному вопросу.

Под стенами Верховной рады собрались протестующие. Они держат в руках плакаты с лозунгами "Нет! Продажи земли", "Зе!Мля. Не тронь землю". Информация о столкновениях или иных нарушениях пока отсутствует.

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