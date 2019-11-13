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Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 10:04
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Фото: акції протесту в Києві (РБК-Україна)

Це пов'язано із масовими акціями

У зв’язку з запланованими масовими акціями у центрі столиці 13 листопада правоохоронці посилили заходи безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.

Зазначається, що службу у посиленому режимі несуть поліцейські та нацгвардійці.

"Декілька політичних партій і громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків!", - йдеться в повідомленні.

Фото: протести в Києві 13 листопада (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що Верховна рада сьогодні, 13 листопада, розгляне законопроекти про ринок землі. Депутати розглянуть 11 законопроектів щодо земельного питання.

Під стінами Верховної ради зібралися протестуючі. Вони тримають в руках плакати із гаслами "Ні! продажу землі", "Зе!мля. Не чіпай землю". Інформація про сутички чи інші порушення наразі відсутня.

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