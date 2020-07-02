Полиция усилила меры безопасности из-за акции протеста в центре Киева

В Киеве ограничили движение троллейбусов и автобусов в центре
В центре Киева устраивают акцию протеста. Из-за этого Нацполиция и Нацгвардия усилили меры безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как сообщается, представители одной из политических партий анонсировали проведение массовой акции.
Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.
Кроме того, пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за массовых мероприятий с 14:00 часов дня возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов. При необходимости движение маршрутов будет организовано:
Напомним, в Киеве 15 июня произошли столкновения во время акции протеста инвесторов жилых комплексов.
Кроме того, в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и активистами под зданием Шевченковского районного суда.
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Автор: Анастасия Рокитна