ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве в ходе протестов под Кабмином пострадали двое полицейских

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 17:39
В Киеве в ходе протестов под Кабмином пострадали двое полицейских
Фото: акция протеста под Кабмином (kyiv.npu.gov.ua)

Демонстранты пытались перекрыть движение по улице Грушевского

В Киеве 15 июня произошли столкновения во время акции протеста инвесторов жилых комплексов. В результате стычек с активистами пострадали два полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отметили правоохранители, столкновения произошли из-за того, что полицейские пытались восстановить движение на улице Грушевского, которое было перекрыто демонстрантами при помощи металлических бочек.

"К моменту перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движение транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом, отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обоих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранителям была оказана медицинская помощь. Нарушителей задержали и доставили в управление полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Киеве инвесторы вышли на протест из-за недостроев в столице.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Киеве также произошли столкновения между полицейскими и активистами под зданием Шевченковского районного суда, где проходит слушание по делу активиста Сергея Стерненко, в результате задержали пятерых человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевпротестстолкновенияКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь