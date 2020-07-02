Поліція посилила заходи безпеки через акцію протест в центрі Києва

У Києві обмежили рух тролейбусів та автобусів у центрі
У центрі Києва влаштовують акцію протесту. Через це Нацполіція та Нацгвардія посилили заходи безпеки.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Як повідомляється, представники однієї з політичних партій анонсували проведення масової акції.
Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування.
Крім того, прес-служба "Київпастрансу" повідомила, що через масові заходи з 14:00 годин дня можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів. При необхідності рух маршрутів буде організовано:
Нагадаємо, у Києві 15 червня відбулися сутички під час акції протесту інвесторів житлових комплексів.
Крім того, в Києві сталися сутички між правоохоронцями та активістами під будівлею Шевченківського районного суду.
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Автор: Анастасия Рокитна