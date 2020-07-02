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Поліція посилила заходи безпеки через акцію протест в центрі Києва

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 14:33
Поліція посилила заходи безпеки через акцію протест в центрі Києва
Фото: поліцейські (РБК-Україна)

У Києві обмежили рух тролейбусів та автобусів у центрі

У центрі Києва влаштовують акцію протесту. Через це Нацполіція та Нацгвардія посилили заходи безпеки.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, представники однієї з політичних партій анонсували проведення масової акції.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування.

Крім того, прес-служба "Київпастрансу" повідомила, що через масові заходи з 14:00 годин дня можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів. При необхідності рух маршрутів буде організовано:

  • тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобус № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
  • автобус № 114 від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Лобановського.

Нагадаємо, у Києві 15 червня відбулися сутички під час акції протесту інвесторів житлових комплексів.

Крім того, в Києві сталися сутички між правоохоронцями та активістами під будівлею Шевченківського районного суду.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияпротест
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