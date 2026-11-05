Поліція та СБУ встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.
Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.
У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.
Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.
Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.
Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.
Також суд відправив під варту Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у перешкоджанні роботі армії та організації сутичок у Петропавлівській Борщагівці.