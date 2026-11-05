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Поліція та СБУ встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці

12:52 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: поліція та СБУ встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці (скрін з відео)

Поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.

Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.

У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.

Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Також суд відправив під варту Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у перешкоджанні роботі армії та організації сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

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