Поліція та СБУ встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.

Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.

У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.