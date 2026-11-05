Полиция и СБУ установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке

По состоянию на данный момент в рамках проведенных мероприятий уголовными аналитиками полиции установлено, что среди них 27 человек активно участвовали в противоправных действиях, еще 24 - вели себя агрессивно, подстрекали общество и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Нацгвардии.

В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ.

В Нацполиции отметили, что действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП. Работа продолжается.