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Поліція спростувала фейк про салюти в Києві

Фото: поліція спростувала фейк про салюти в столиці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Столичні правоохоронці спростували інформацію про запуски салютів на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

Сьогодні у деяких Telegram-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк.

"Під час перевірки інформація не підтвердилася. Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, проте ніхто дану інформацію не підтвердив", - повідомили правоохоронці.

Як з’ясувалося, подія, яка була відзнята на розповсюдженому відео відбувалася минулого року.

Поліцейські нагадали, що запуск салютів та феєрверків під час дії воєнного стану заборонено і за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність.

Зауважимо, що наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.

В поліції також заявили, що жорстко реагуватимуть на порушення комендантської години. Зокрема на повідомлення щодо роботи закладів розваги, ресторанів та кафе. Водночас з розумінням ставитимуться до осіб, які порушили комендантську годину через крайню потребу.

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Київокупантисалюти