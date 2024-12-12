Поліція спробувала знову провести обшуки на території адміністрації президента Південної Кореї

Цього разу поліція зосередила обшуки на штаб-квартирі Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), яка розташована неподалік адміністрації президента. Водночас сама ж адміністрація не підлягала перевірці.

Зазначається, що JCS погодився співпрацювати зі слідством.

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Зокрема слідчі шукають захищений мобільний телефон колишнього міністра оборони Кіма Йон Хьона. Пристрій міг використовуватись для зв’язку з президентом під час підготовки до введення воєнного стану, але минула спроба вилучити його не мала успіху.

"Для входу на військовий об'єкт потрібна згода JCS", - заявили в поліції.

Політична криза в Південній Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні, але вже через шість годин його було скасовано. Пізніше він вибачився за відповідний крок, але поліція почала розслідування проти нього.

Вже 8 грудня президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді.

Як писало Reuters, вчора, 11 грудня, правоохоронці провели обшуки в офісі президента Південної Кореї.