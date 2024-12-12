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Поліція спробувала знову провести обшуки на території адміністрації президента Південної Кореї

Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Південної Кореї спробувала знову провести обшуки на території адміністрації президента Юн Сок Йоля. Минула спроба була зірвана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

Цього разу поліція зосередила обшуки на штаб-квартирі Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), яка розташована неподалік адміністрації президента. Водночас сама ж адміністрація не підлягала перевірці. 

Зазначається, що JCS погодився співпрацювати зі слідством. 

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Зокрема слідчі шукають захищений мобільний телефон колишнього міністра оборони Кіма Йон Хьона. Пристрій міг використовуватись для зв’язку з президентом під час підготовки до введення воєнного стану, але минула спроба вилучити його не мала успіху. 

"Для входу на військовий об'єкт потрібна згода JCS", - заявили в поліції. 

Політична криза в Південній Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні, але вже через шість годин його було скасовано. Пізніше він вибачився за відповідний крок, але поліція почала розслідування проти нього. 

Вже 8 грудня президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді.

Як писало Reuters, вчора, 11 грудня, правоохоронці провели обшуки в офісі президента Південної Кореї

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Південна Корея