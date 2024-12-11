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Поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї, - Reuters

Південна Корея, Середа 11 грудня 2024 10:27
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Поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї, - Reuters Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція здійснила обшук в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля 11 грудня. Йому заборонено залишати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей рейд знаменує різку ескалацію розслідування проти Юна та вищих поліцейських і військових офіцерів через несподіване оголошення воєнного стану 3 грудня, яке ввергло четверту за величиною економіку Азії в конституційну кризу", - пише видання.

Президент, який не з'являвся на публіці з суботи, був відсутній під час поліцейського рейду в цьому офісі. Факт рейду підтвердив Reuters співробітник служби безпеки президента. Поліція відмовилася від коментарів.

Агентство новин Yonhap повідомило, що поліцейські слідчі пред'явили ордер на обшук, у якому суб'єктом вказано Юна.

О Дон Вун, голова Управління з розслідування корупції для високопосадовців і одного з агентств, які зараз розслідують аварію воєнного стану, заявив, що його відомство "бажає" заарештувати Юна, якщо буде потрібно.

Зараз Юн є фігурантом кримінального розслідування за звинуваченнями в повстаннях і йому заборонено залишати країну, але він не був арештований і не допитаний владою.

Заклики до арешту Юна

Заклики до арешту Юна зросли після того, як високопоставлені військові заявили, що він наказав військам увійти до парламенту 3 грудня та не дати законодавцям проголосувати за відхилення воєнного стану.

Квак Чон Ґен, командувач армійського командування спеціальними військовими операціями, заявив парламентському комітету у вівторок, що Юн наказав військам "зламати двері прямо зараз, проникнути туди та витягнути" законодавців.

Тодішнього міністра оборони Юна Кіма також звинуватили військові офіцери у виданні такого ж наказу.

Політична криза в Південній Кореї

Політична криза в Південній Кореї сталася після того, як 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.

За шість годин воєнний стан було скасовано, і хоча Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану, поліція почала розслідування проти президента Юн Сок Йоля.

А 8 грудня президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.

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