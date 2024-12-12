Поліція спробувала знову провести обшуки на території адміністрації президента Південної Кореї
Поліція Південної Кореї спробувала знову провести обшуки на території адміністрації президента Юн Сок Йоля. Минула спроба була зірвана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.
Цього разу поліція зосередила обшуки на штаб-квартирі Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), яка розташована неподалік адміністрації президента. Водночас сама ж адміністрація не підлягала перевірці.
Зазначається, що JCS погодився співпрацювати зі слідством.
"У середу поліція провела обшук у ключових офісах, включаючи конференц-зал Кабінету міністрів, Службу безпеки президента та бункерну кімнату всередині штаб-квартири JCS, розташованої поруч із резиденцією президента. Перший обшук завершився за кілька годин, поліція отримала обмежені документи від служби безпеки, оскільки вона відмовилася співпрацювати", - пише Yonhup.
Зокрема слідчі шукають захищений мобільний телефон колишнього міністра оборони Кіма Йон Хьона. Пристрій міг використовуватись для зв’язку з президентом під час підготовки до введення воєнного стану, але минула спроба вилучити його не мала успіху.
"Для входу на військовий об'єкт потрібна згода JCS", - заявили в поліції.
Політична криза в Південній Кореї
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні, але вже через шість годин його було скасовано. Пізніше він вибачився за відповідний крок, але поліція почала розслідування проти нього.
Вже 8 грудня президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді.
Як писало Reuters, вчора, 11 грудня, правоохоронці провели обшуки в офісі президента Південної Кореї.
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