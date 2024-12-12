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Полиция попыталась снова провести обыски на территории администрации президента Южной Кореи

Четверг 12 декабря 2024 09:54
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Полиция попыталась снова провести обыски на территории администрации президента Южной Кореи Фото: Юн Сок Йоль, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Южной Кореи попыталась снова провести обыски на территории администрации президента Юн Сок Йоля. Прошлая попытка была сорвана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.

На этот раз полиция сосредоточила обыски на штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов (JCS), которая расположена недалеко от администрации президента. В то же время сама же администрация не подлежала проверке.

Отмечается, что JCS согласился сотрудничать со следствием.

"В среду полиция провела обыск в ключевых офисах, включая конференц-зал Кабинета министров, Службу безопасности президента и бункерную комнату внутри штаб-квартиры JCS, расположенной рядом с резиденцией президента. Первый обыск завершился за несколько часов, полиция получила ограниченные документы от службы безопасности, поскольку она отказалась сотрудничать", - пишет Yonhup.

В частности следователи ищут защищенный мобильный телефон бывшего министра обороны Кима Йон Хёна. Устройство могло использоваться для связи с президентом во время подготовки к введению военного положения, но прошлая попытка изъять его не имела успеха.

"Для входа на военный объект требуется согласие JCS", - заявили в полиции.

Политический кризис в Южной Корее

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране, но уже через шесть часов он был отменен. Позже он извинился за этот шаг, но полиция начала расследование против него.

Уже 8 декабря президенту объявили подозрение по обвинению в государственной измене.

Как писало Reuters, вчера, 11 декабря, правоохранители провели обыски в офисе президента Южной Кореи.

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