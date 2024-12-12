Полиция попыталась снова провести обыски на территории администрации президента Южной Кореи
Полиция Южной Кореи попыталась снова провести обыски на территории администрации президента Юн Сок Йоля. Прошлая попытка была сорвана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.
На этот раз полиция сосредоточила обыски на штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов (JCS), которая расположена недалеко от администрации президента. В то же время сама же администрация не подлежала проверке.
Отмечается, что JCS согласился сотрудничать со следствием.
"В среду полиция провела обыск в ключевых офисах, включая конференц-зал Кабинета министров, Службу безопасности президента и бункерную комнату внутри штаб-квартиры JCS, расположенной рядом с резиденцией президента. Первый обыск завершился за несколько часов, полиция получила ограниченные документы от службы безопасности, поскольку она отказалась сотрудничать", - пишет Yonhup.
В частности следователи ищут защищенный мобильный телефон бывшего министра обороны Кима Йон Хёна. Устройство могло использоваться для связи с президентом во время подготовки к введению военного положения, но прошлая попытка изъять его не имела успеха.
"Для входа на военный объект требуется согласие JCS", - заявили в полиции.
Политический кризис в Южной Корее
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране, но уже через шесть часов он был отменен. Позже он извинился за этот шаг, но полиция начала расследование против него.
Уже 8 декабря президенту объявили подозрение по обвинению в государственной измене.
Как писало Reuters, вчера, 11 декабря, правоохранители провели обыски в офисе президента Южной Кореи.
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