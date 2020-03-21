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Полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина в Украине

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 13:34
Полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также силовики открыли 8 уголовных дел по факту санитарных и других нарушений

Полиция составила на нарушителей 923 административных протокола с начала карантинных мероприятий в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также отмечается, что силовики начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

"21 марта в принятии мер по предотвращению распространения коронавирусу и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 тысяч правоохранителей. В том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей", - говорится в сообщении.

Полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина в Украине

Инфографика (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, ранее силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус. Злоумышленник продавал в интернете несертифицированные тесты за 750 гривен.

Также РБК-Украина писало, что 20 марта суд в Киеве вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук.

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