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Поліція склала 923 адмінпротоколи за порушення карантину в Україні

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 13:34
Поліція склала 923 адмінпротоколи за порушення карантину в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також силовики відкрили 8 кримінальних справ за фактом санітарних та інших порушень

Поліція склала на порушників 923 адміністративних протоколи з початку карантинних заходів в Україні у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Також зазначається, що силовики почали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

"21 березня в прийнятті заходів з запобігання поширення коронавірусу і посилення публічної безпеки та порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців. У тому числі поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Поліція склала 923 адмінпротоколи за порушення карантину в Україні

Інфографіка (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, раніше силовики запобігли продаж в Україні несертифікованих тестів на коронавірус. Зловмисник продавав в інтернеті несертифіковані тести за 750 гривень.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня суд у Києві виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.

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