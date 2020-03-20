В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение правил карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 20 марта, вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Об этом сообщили в Шевченковском райсуде.

Сообщается, что решение было принято в отношении жительницы Киева, которая осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте с нарушением санитарно-противоэпидемических правил в период карантина.

"По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен", - сообщили в суде.

Напомним, 17 марта Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)". В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Закон вступил в силу 18 марта.

Также РБК-Украина писало, что с 20 марта в Украине начнут действовать более жесткие меры из-за нарушений условий карантина. Полиция начнет активнее привлекать к ответственности.