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Полиция составила 7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов

Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские следят за порядком в месте празднования Рош ха-Шана. К несению службы привлечены около 600 украинских полицейских, также 6 полицейских из Израиля.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что за время празднования нарушений публичной безопасности и порядка не было.

За время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили 7 административных протоколов.

Среди них - статьи 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) и 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

РБК-Украина писало, как в этом году проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. В частности, в районе паломничества запрещена работа заведений общепита с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.

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