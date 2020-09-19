Поліція склала 7 адмінпротоколів в районі місць паломництва хасидів

​​Поліцейські стежать за порядком у місці святкування Рош га-Шана. До несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, також 6 поліцейських з Ізраїлю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що за час святкування порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

За час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів.

Серед них - статті 203-1 (Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) і 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що групи хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.

РБК-Україна писало, як в цьому році проходить святкування Рош га-Шана в Умані. Зокрема, в районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.