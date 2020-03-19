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Полиция составила почти 300 протоколов за нарушение карантина

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:01
Полиция составила почти 300 протоколов за нарушение карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У Киеве за нарушение карантина составили более 30 протоколов

В четверг, 19 марта, правоохранители составили почти 300 административных протоколов за нарушение карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД).

По данным МВД, сегодня сотрудники полиции составили 270 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В Киеве правоохранители обнаружили 31 нарушение карантина.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано в Донецкой области, там составили 58 админпротоколов. Также нарушения выявили в Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Еще 10 протоколов составили во Львовской области, по 9 - в Ровенской и Кировоградской, 4 - в Николаевской, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской и 2 - в Житомирской областях. По одному протоколу составили в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что за нарушение карантина в Украине полиция выписала свыше 30 административных протоколов. Сегодня правоохранители вышли на контрольно-проверочные пункты и начали контроль выполнения ограничений перевозчиками.

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