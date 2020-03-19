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Поліція склала майже 300 протоколів за порушення карантину

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 21:01
Поліція склала майже 300 протоколів за порушення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві за порушення карантину склали понад 30 протоколів

У четвер, 19 березня, правоохоронці склали майже 300 адміністративних протоколів за порушення карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За даними МВС, сьогодні співробітники поліції склали 270 протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Києві правоохоронці виявили 31 порушення карантину.

Зазначається, що найбільша кількість порушень карантину зафіксована у Донецькій області, там було складено 58 адмінпротоколів. Також порушення виявили у Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) та Вінницькій (13) областях.

Ще 10 протоколів склали у Львівській області, по 9 - у Рівненській та Кіровоградській, 4 - у Миколаївській, по 3 - у Закарпатській, Полтавській та Чернігівській та 2 - у Житомирській областях. По одному протоколу було складено в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за порушення карантину в Україні поліція виписала понад 30 адміністративних протоколів. Сьогодні правоохоронці вийшли на контрольно-перевіркові пункти та почали контроль виконання обмежень перевізниками.

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