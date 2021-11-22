Полиция сообщила о жертвах и пострадавших наезда на рождественский парад в Висконсине
Фото: автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине (Getty Images)
В полиции города Уокешо в американском штате Висконсин подтвердили, что в результате наезда на рождественский парад погибли несколько человек. Более 20 пострадали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS.
Полицейские задержали "человека, представляющего интерес для следствия".
"Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети в результате инцидента есть жертвы", - сказали в полиции, отметив, что пока не может назвать точное число погибших.
ДТП произошло примерно в 16:39 (23:39 по Киеву). В социальных сетях опубликованы видео ЧП, на которых красный внедорожник на большой скорости сносит ограждения и приближается к толпе, после чего раздаются крики.