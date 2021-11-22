Полиция сообщила о жертвах и пострадавших наезда на рождественский парад в Висконсине

Фото: автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине (Getty Images)

В полиции города Уокешо в американском штате Висконсин подтвердили, что в результате наезда на рождественский парад погибли несколько человек. Более 20 пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес для следствия". "Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети в результате инцидента есть жертвы", - сказали в полиции, отметив, что пока не может назвать точное число погибших.