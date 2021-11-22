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Полиция сообщила о жертвах и пострадавших наезда на рождественский парад в Висконсине

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Висконсин, Понедельник 22 ноября 2021 04:59
Полиция сообщила о жертвах и пострадавших наезда на рождественский парад в Висконсине Фото: автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В полиции города Уокешо в американском штате Висконсин подтвердили, что в результате наезда на рождественский парад погибли несколько человек. Более 20 пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес для следствия".

"Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети в результате инцидента есть жертвы", - сказали в полиции, отметив, что пока не может назвать точное число погибших.

ДТП произошло примерно в 16:39 (23:39 по Киеву). В социальных сетях опубликованы видео ЧП, на которых красный внедорожник на большой скорости сносит ограждения и приближается к толпе, после чего раздаются крики.

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