Поліція повідомила про жертви і постраждалих наїзду на різдвяний парад у Вісконсині
Фото: автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному Параді у Вісконсині (Getty Images)
У поліції міста Уокешо в американському штаті Вісконсин підтвердили, що унаслідок наїзду на різдвяний парад загинули кілька людей. Понад 20 постраждали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS.
Поліціянти затримали "людину, яка представляє інтерес для слідства".
"Автомобіль збив понад 20 осіб, серед яких були діти, в результаті інциденту є жертви", - сказали в поліції, зазначивши, що поки не можуть назвати точну кількість загиблих.
Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 16:39 (23:39 за Києвом). В соціальних мережах опубліковано відео НП, на яких червоний позашляховик на великій швидкості зносить огорожі і наближається до натовпу, після чого лунають крики.