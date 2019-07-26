Полиция сообщила подробности крушения дельтаплана в Черновицкой области

Полиция выясняет подробности крушения дельтаплана в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Отмечают, что при падении дельтаплана травмировались двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой - местный житель. Двух мужчин врачи госпитализировали в Заставневскую центральную районную больницу.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заставнивского отделение полиции. Правоохранители установили, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан совершал пробный полет", - информируют в Нацполиции.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: место происшествия (cv.npu.gov.ua)

Напомним, в селе Погореловка Черновицкой области упал дельтоплан, в результате чего пострадали двое людей. Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу.

Отметим, 27 июня вблизи городе Кобеляки (Полтавская область) произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

Как сообщало РБК-Украина, 23 июня в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека. Самолет разбился вблизи села Мельницы, Лохвицкого района. Он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.