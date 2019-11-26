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На автодороге Киев-Одесса произошло ДТП между 11 автомобилями

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 09:22
На автодороге Киев-Одесса произошло ДТП между 11 автомобилями
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате масштабного ДТП пострадали три человека

В Черкасской области под Уманем на автодороге "Киев - Одесса" из-за гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 11 транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, столкнулись 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

"В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей", - рассказали спасатели.

Отметим, в Киеве на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль. Водитель Porshe не справился с управлением, вследствие чего выехал на тротуар, где сбил дорожное и направляющее пешеходное ограждение. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.

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