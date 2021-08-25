Полиция сообщила подробности аварии автобуса "Кишинев-Москва" в Киеве

В полиции устанавливают обстоятельства аварии пассажирского автобуса сообщением "Кишинев-Москва". Он перевернулся ночью в Подольском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство перевернулось. Авария произошла в 01:50 на улице Елены Телиги.
В результате за помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.
Полицейские проверили состояние водителя на содержание алкоголя.
"Драгер показал, что мужчина был трезв", - сообщили правоохранители.
Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Ранее сообщалось, что автобус во время опрокидывания прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял у АЗС.