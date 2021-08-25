Полиция сообщила подробности аварии автобуса "Кишинев-Москва" в Киеве

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство перевернулось. Авария произошла в 01:50 на улице Елены Телиги.

В результате за помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проверили состояние водителя на содержание алкоголя.

"Драгер показал, что мужчина был трезв", - сообщили правоохранители.

Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.