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Полиция сообщила подробности аварии автобуса "Кишинев-Москва" в Киеве

Автор: Инна Собора

В полиции устанавливают обстоятельства аварии пассажирского автобуса сообщением "Кишинев-Москва". Он перевернулся ночью в Подольском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство перевернулось. Авария произошла в 01:50 на улице Елены Телиги.

В результате за помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проверили состояние водителя на содержание алкоголя.

"Драгер показал, что мужчина был трезв", - сообщили правоохранители.

Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что автобус во время опрокидывания прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял у АЗС.

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КиевДТП