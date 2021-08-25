Поліція повідомила подробиці аварії автобуса "Кишинів-Москва" у Києві

Водій автобуса не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Аварія сталася о 01:50 на вулиці Олени Теліги.

У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім потерпілих, серед яких чотири малолітні дитини. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські перевірили стан водія на вміст алкоголю.

"Драгер показав, що чоловік був тверезий", - повідомили правоохоронці.

Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.