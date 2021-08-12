Полиция сообщила подозрение 15 главарям и боевикам "ДНР". Двое из них россияне
Полиция Донецкой области заочно сообщила о подозрении 15 главарям и боевикам террористической организации "ДНР". Двое из них, по данным полиции, являются гражданами России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Подозрения были объявлены участникам незаконных вооруженных формирований седьмой бригады армейского корпуса "ДНР". Боевики принимали участие в боях против украинских военных на Дебальцевском направлении.
Полиция объявила подозрения по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, то есть участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Напомним, накануне в Мариуполе на блокпосту задержали подозреваемого в причастности к пророссийским боевикам.
А до этого в Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому "судье ДНР".