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Полиция сообщила подозрение 15 главарям и боевикам "ДНР". Двое из них россияне

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Донецкая область, Четверг 12 августа 2021 21:41
Полиция сообщила подозрение 15 главарям и боевикам "ДНР". Двое из них россияне Фото: полиция объявила подозрение боевикам "ДНР" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция Донецкой области заочно сообщила о подозрении 15 главарям и боевикам террористической организации "ДНР". Двое из них, по данным полиции, являются гражданами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Подозрения были объявлены участникам незаконных вооруженных формирований седьмой бригады армейского корпуса "ДНР". Боевики принимали участие в боях против украинских военных на Дебальцевском направлении.

Полиция объявила подозрения по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, то есть участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Напомним, накануне в Мариуполе на блокпосту задержали подозреваемого в причастности к пророссийским боевикам.

А до этого в Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому "судье ДНР".

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