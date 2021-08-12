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Поліція повідомила підозру 15 ватажкам і бойовикам "ДНР". Двоє з них росіяни

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Донецька область, Четвер 12 серпня 2021 21:41
Поліція повідомила підозру 15 ватажкам і бойовикам "ДНР". Двоє з них росіяни Фото: поліція оголосила підозру бойовикам "ДНР" (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція Донецької області заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам терористичної організації "ДНР". Двоє з них, за даними поліції, є громадянами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Підозри були оголошені учасникам незаконних збройних формувань сьомої бригади армійського корпусу "ДНР". Бойовики брали участь у боях проти українських військових на Дебальцевському напрямку.

Поліція оголосила підозри за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Нагадаємо, напередодні у Маріуполі на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до проросійських бойовиків.

А до цього в Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому "судді ДНР".

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