Полиция задержала группу подозрительных людей под Киевом

За час до завершения выборов в Верховную раду в полицию поступило ряд сообщений о передвижения в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

Как отмечается в сообщении, такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию. Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в день голосования на выборах в Раду 21 июля системных нарушений зафиксировано не было.

Отметим, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 дел о нарушении избирательного процесса.