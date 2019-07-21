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Полиция задержала группу подозрительных людей под Киевом

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 23:03
Полиция задержала группу подозрительных людей под Киевом
Фото: автобусы под Киевом (facebook.com/pol.kyivregion)

Автобусы задержали в Броварах, Борисполе и Василькове

За час до завершения выборов в Верховную раду в полицию поступило ряд сообщений о передвижения в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

Как отмечается в сообщении, такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию. Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в день голосования на выборах в Раду 21 июля системных нарушений зафиксировано не было.

Отметим, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду следователи полиции открыли более 40 дел о нарушении избирательного процесса.

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